الحزب الجمهوري على بعد مقعد واحد للحصول على الاغلبية في مجلس الشيوخ الامريكي

2020/11/12 | 15:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد الجمهوريون الأربعاء مقعداً إضافياً في مجلس الشيوخ بفوز حزبهم في ولاية ألاسكا وأصبحوا بالتالي على مسافة مقعد واحد من نيل الغالبية المطلقة في الغرفة العليا للكونغرس.وفاز السيناتور دان ساليفان المنتهية ولايته بسهولة بولاية جديدة عن ألاسكا بنيله 57 … Readmore

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