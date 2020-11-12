نشر قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 في الوقائع

2020/11/12 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة العدل عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏‏الوقائع العراقية بالرقم (4603)،والذي تضمن عدداً من ‏القوانين التي صادقت عليها رئاسة الجمهورية .‏وقالت مدير عام الدائرة/ وكالة الست هيفاء شكر ‏محمود ، ‏إن العدد تضمن صدور قانون انتخابات ‏مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020.

يتبع..

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