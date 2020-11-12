“خيال ابيض” يحصد جائزة أفلام الموبايل بمهرجان الشارقة

حواسيب) و (ملامح من الافق) فيما شاركت بفئة افلام الموبايل بفيلم (خيال ابيض).وبلغت عدد المشاركات نحو 145 فيلما موزعة على أربع فئات وهي فئة الأفلام الدرامية القصيرة وفئة الأفلام التسجيلية وفئة أفلام الرسوم المتحركة وأفلام الهاتف المحمول مقدمة من 50 جامعة تمثل 11 دولة حول العالم بينها العراق والذي جاءت مشاركته عبر عدة اعمال من انتاج كلية الاعلام بجامعة بغداد.
وقال الاستاذ الدكتور عمار طاهر، ان "مشاركة الكلية في المهرجان تمثل فرصة حقيقية ونقلة نوعية في الانفتاح والاندماج مع الكليات المماثلة في الجامعات العربية والدولية، فضلا عن كونه يساهم في ابراز دور اعلام بغداد على مستوى النطاق العربي".واضاف، ان "مهرجان الشارقة يساعد الطلبة على قدح أفكارهم وتصوراتهم الإبداعية ضمن معايير عالية الجودة تؤهلهم لابتكار رسائل فلمية ملتزمة بالمشهد الإعلامي العربي ومستقبله".بدوره، وصف مدير المهرجان الاستاذ الدكتور علاء مكي، الاعمال المشاركة التي قدمها الطلبة بانها متميزة واحترافية، مؤكدا ان "لجان التحكيم واجهوا صعوبة كبيرة في فرز الافضل منها".
يذكر ان النسخة الاولى لمهرجان الشارقة الجامعي الدولي قد اقيم في كانون الاول 2019، وبلغت عدد المشاركات فيه قرابة 65 عملا من مختلف الجامعات العربية.
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