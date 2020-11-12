“خيال ابيض” يحصد جائزة أفلام الموبايل بمهرجان الشارقة

2020/11/12 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادحصدت كلية الاعلام بجامعة بغداد، اليوم الخميس، جائزة مهرجان الشارقة الجامعي الدولي للأفلام بنسخته الثانية الذي تقيمه كلية الإعلام والاتصال بجامعة الشارقة في دولة الامارات العربية المتحدة.ونال فيلم خيال ابيض الذي انتجه الطالب في قسم الاذاعة والتلفزيون محمد علوان على جائزة افلام الموبايل في مهرجان الشارقة الجامعي، تحت اشراف مباشر من عميد الكلية االدكتور عمار طاهر والتدريسيين الدكتور حيدر القطبي والدكتور ضياء مصطفى على جائزة افلام الموبايل. وشاركت كلية الاعلام، بثلاثة أفلام من انتاج الطلبة واشراف أساتذتها لفئتي الافلام الوثائقية بفلمين هما (كتاتيب ..حواسيب) و (ملامح من الافق) فيما شاركت بفئة افلام الموبايل بفيلم (خيال ابيض).وبلغت عدد المشاركات نحو 145 فيلما موزعة على أربع فئات وهي فئة الأفلام الدرامية القصيرة وفئة الأفلام التسجيلية وفئة أفلام الرسوم المتحركة وأفلام الهاتف المحمول مقدمة من 50 جامعة تمثل 11 دولة حول العالم بينها العراق والذي جاءت مشاركته عبر عدة اعمال من انتاج كلية الاعلام بجامعة بغداد.

وقال الاستاذ الدكتور عمار طاهر، ان "مشاركة الكلية في المهرجان تمثل فرصة حقيقية ونقلة نوعية في الانفتاح والاندماج مع الكليات المماثلة في الجامعات العربية والدولية، فضلا عن كونه يساهم في ابراز دور اعلام بغداد على مستوى النطاق العربي".واضاف، ان "مهرجان الشارقة يساعد الطلبة على قدح أفكارهم وتصوراتهم الإبداعية ضمن معايير عالية الجودة تؤهلهم لابتكار رسائل فلمية ملتزمة بالمشهد الإعلامي العربي ومستقبله".بدوره، وصف مدير المهرجان الاستاذ الدكتور علاء مكي، الاعمال المشاركة التي قدمها الطلبة بانها متميزة واحترافية، مؤكدا ان "لجان التحكيم واجهوا صعوبة كبيرة في فرز الافضل منها".

يذكر ان النسخة الاولى لمهرجان الشارقة الجامعي الدولي قد اقيم في كانون الاول 2019، وبلغت عدد المشاركات فيه قرابة 65 عملا من مختلف الجامعات العربية.

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