2020/11/12 | 15:45 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق منحة 1.5 مليون دينار للأسر العائدة إلى مناطق سكناها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/12 | 15:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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