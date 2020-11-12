إصابات كورونا حول العالم تقترب من 52 مليوناً

2020/11/12 | 15:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم تجاوزت 51.81 مليوناً والوفيات مليون و279 ألفاً عالمياً.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والأرجنتين والمملكة المتحدةوكولومبيا وإيطاليا والمكسيك وبيرو وجنوب أفريقيا وألمانيا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

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