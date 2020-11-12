دون سبب يشير إلى مرض مزمن وخطير

2020/11/12 | 15:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعلنت الجمعية الأمريكية لمرض باركنسون أن التعرق دون سبب واضح، يعد من أكثر العلامات شيوعا التي تنذر بمرض باركنسون.

أشارت صحيفة “إكسبرس” نقلا عن الجمعية، أن الأعراض عادة ما تتطور تدريجياً وتبدو بسيطة.

ووفقا للجمعية، فإن التعرق المفرط يكون، بشكل أساسي، في القسم العلوي من الجسم، وفي حال كان الشخص يمتلك هذا العرض، فإنه يجب عليه استشارة الطبيب المختص.

يشار إلى أن مرض باركنسون هو مرض تنكسي تدريجي يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويتمثل في اضطرابات الحركة ورجفان الأيدي ورعاش وتيبس العضلات.



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