البحرين تشيع رئيس الوزراء لمثواه الأخيرة الجمعة 

2020/11/12 | 15:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت البحرين، الخميس، أن مراسم تشييع رئيس الوزراء، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ستكون غدا الجمعة في مقبرة الحنينية بالرفاع، حيث تقتصر الجنازة على "عدد محدد من الأقارب سيتم إبلاغهم بذلك"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا).

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