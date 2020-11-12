الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو يتراجع بعكس التوقعات

2020/11/12 | 15:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بعكس توقعات المحللين خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مع هبوط إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة.

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