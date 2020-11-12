المكتب الانتقالي لبايدن يعلن تعيين رون كلاين بمنصب كبير موظفي البيت الابيض

2020/11/12 | 15:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …

اعلن المكتب الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن تعيين رون كلاين مستشاره في الحمله الانتخابية بمنصب كبير الموظفين في البيت الابيض .

وذكرت شبكة سي أن أن في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” كلاين يعتبر من اكثر مستشاري بايدن ثقة لديه، وكان يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه الاختيار الأكثر ترجيحًا للوظيفة العليا، فقد عمل سابقًا كرئيس للموظفين لنائب الرئيس آل غور خلال إدارة كلينتون وبايدن خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس باراك أوباما”.

وقال كلاين في بيان ” انني اتطلع الى مساعدة بايدن ونائبة الرئيس في تجميع فريق موهوب ومتنوع للعمل في البيت الأبيض ، بينما نتعامل مع أجندتهم الطموحة من أجل التغيير ، ونسعى إلى رأب الصدع في بلدنا”.

واضاف التقرير أن ” تعيين كلاين يجلب خبرة ممتازة في هذه اللحظة التي تمر بها الولايات المتحدة في ظل ازمة فايروس كورونا ، حيث كان قد تم تعيينه من قبل اوباما لقيادة الازمة التي حصلت عام 2014 بتفشي مرض الايبولا وخلال الحملة ، كان كلاين أحد الوجوه العامة لاستجابة فريق بايدن للوباء”.

وكان كلاين قد انتقد ادارة ترامب في مقطع فيديو قال فيه ” لقد فشل رد إدارة ترامب على هذه الأزمة بشكل واضح وقد رفع دونالد ترامب راية الاستسلام في الحرب ضد تفشي وباء فايروس كورونا”.

تخرج كلاين من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1987 وكان محررًا لمجلة هارفارد للقانون، وقد عمل لاحقًا ككاتب قانوني لدى قاضي المحكمة العليا بايرون آر وايت ومستشارا رئيسيا للجنة القضائية في مجلس الشيوخ من 1989 إلى 1992 ، كما عمل في إعداد المناظرات للمرشحين الديمقراطيين الذين يعود تاريخهم إلى بيل كلينتون.



قاده عمله مع كلينتون إلى شغل عدد من الأدوار المختلفة في إدارة كلينتون ، بما في ذلك رئيس موظفي آل غور”.



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