وزير الداخلية وسفير الاتحاد الاوروبي يبحثان سبل التعاون ومكافحة الارهاب

2020/11/12 | 15:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

بحث وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الخميس، مع سفير الاتحاد الاوروبي في العراق مارتن هوت، سبل تفعيل افاق التعاون ومكافحة الارهاب.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الغانمي، التقى سفير الإتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوت، وبحث معه جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

واوضح البيان، ان "الطرفين ناقشا الأمن المجتمعي وأهمية العمل على نشر هذه الثقافة وتعزيز الاستقرار والطمأنينة والأمان، الى جانب بحث سبل تفعيل آفاق التعاون ومكافحة الإرهاب والجريمة بشتى انواعها".

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