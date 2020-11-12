2020/11/12 | 15:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم الخميس، حرص الوزارة على توزيع المنح المقدمة لمستحقيها من الاسر العائدة ، معلنة اطلاق الوجبة التاسعة من منح العودة والبالغة مليون ونصف المليون دينار لكل اسرة عائدة من النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية، مبينة ان الوجبة شملت (2600) عائلة عائدة من النزوح الطارئ الى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهجرة تطلق الوجبة التاسعة من منحة العائدين لمناطقهم المحررة والبالغة مليون ونصف دينار المركز الخبري الوطني.

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