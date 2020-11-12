قرارات نهائية من وزير التربية بشأن دوام المدارس: يوم في الأسبوع

2020/11/12 | 15:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبار يوم السبت دوامًا رسميًا للمدارس كافة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

حدد وزير التربية، علي حميد الدليمي، الآلية النهائية لدوام طلبة المدارس في العام الدراسي الجديد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الدليمي قوله وتابعه "ألترا عراق"، إنه "اتجهنا إلى نوع جديد من التعليم يمزج بين التقليدي والالكتروني، والدوام في المدارس سيكون يومًا واحدًا في الأسبوع، وأربعة أيام بالمنزل عبر الإنترنت".

وأضاف وزير التربية، أن "الطالب الذي يتعذَّر عليه الحصول على الإنترنت؛ بإمكانه متابعة الدروس عبر التلفزيون التربوي"، مؤكدًا اعتبار "اعتبار يوم السبت دوامًا رسميًا للمدارس كافة".

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