الصحة تسجل 3298 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2020/11/12 | 16:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 3298 اصابة بـ وباء كورونا و 2571 حالة شفاء اضافة الى وفاة 50 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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