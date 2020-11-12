2020/11/12 | 16:05 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

7sky: كشف قائد عمليات الفرات الاوسط اللواء علي الحمداني ان لواء علي الاكبر (لواء 11 حشد شعبي) الذي يمسك بقاطع البحيرات في جرف النصر، اعاد تأهيل احدى المدراس الابتدائية المختلطة بالتعاون مع الصليب الاحمر، لتبدأ باستقبال الطلبة في هذا العام الدراسي بعد ان كانوا يضطرون بالذهاب الى منطقة المسيب لعدم وجود المدارس.

كما افتتح اللواء يوم امس مركزا صحيا بالتعاون مع دائرة صحة بابل بعد اعادة تأهيله بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، فضلاً عن نصب محطة لتحلية المياه، والعمل على ارجاع الحياة الى طبيعتها في هذه المناطق المنكوبة بسبب الارهاب الداعشي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لواء علي الاكبر يعيد تأهيل احدى المدارس في جرف الصخر وافتتاح مركزا صحيا في بابل 7 SKY TV.

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