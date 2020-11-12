الكاظمي يوجه المالية بإرسال موازنة 2021 إلى أمانة مجلس الوزراء

2020/11/12 | 16:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

الخميس، وزارة المالية بإرسال مشروع

قانون موازنة العام المقبل إلى أمانة

مجلس الوزراء.

وقالت امانة مجلس الوزراء، في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، إن "الكاظمي

وجه و

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