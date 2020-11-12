مدير برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الازمة الغذائية في اليمن

2020/11/12 | 16:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي ومسؤولان أمميان، أمام مجلس الأمن الدولي من تفاقم الأزمة في اليمن الذي بات على شفير المجاعة.وخلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو، في 11 تشرين الثاني، قال بيسلي الذي يدير البرنامج الأممي … Readmore

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