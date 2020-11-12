الامانة تقرر الغاء الاحتفال لهذا العام بيوم بغداد السنوي

قررت امانة بغداد، اليوم الخميس، إلغاء الاحتفال لهذا العام بيوم بغداد السنوي، التزاما بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.
وقالت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الامانة اعتادت أن تحتفل في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني من كل عام بيوم بغداد السنوي، تخليدا لعاصمتنا الحبيبة، واستذكاراً لمكانتها الحضارية عبر العصور، ويتضمن الاحتفال العديد من الانشطة والفعاليات الثقافية والفنية”، مبينة انه “إلتزاما بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وتعليمات وزارة الصحة التي أكدت على منع التجمعات الكبيرة، للوقاية من إنتشار وباء كورونا، قررت أمانة بغداد إلغاء الاحتفال لهذا العام”.
واكد الامانة في بيانها، أن “مناسبة يوم بغداد ستكون حافزا ودافعا قوياً لمنتسبي أمانة بغداد لمضاعفة الجهد الخدمي المقدم لبغداد وأهلها الكرام، وكل عام وبغداد والعراق بخير وسلام وألق”.
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