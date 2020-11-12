التوقعات الجوية.. أمطار في 7 مدن عراقية مساء اليوم

2020/11/12 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تشير التوقعات الجوية، الخميس 12-11-2020، إلى فرص لسقوط أمطار رعدية في 7 مدن عراقية يكون البعض منها غزيراً مساء اليوم.وقال المتنبئ الجوي مصطفى الكبيسي بحسابه على موقع فيس بوك إن "فرص الأمطار الرعدية المتوقعة هذا اليوم ستكون على مناطق متفرقة من بابل وشمال الكوت والديوانية وشمال الناصرية وميسان وشمال السماوة والبصرة وقد تكون غزيرة في مناطق جنوب شرق العراق خاصة والله أعلم".وأضاف " لاحظنا تغيراً في النظام العلوي خلال الفترة المقبلة ومن أبرز ايجابيات المنظومة الجوية هي سيطرة مرتفع جوي على أوروبا مما يعمل على اندفاع الهواء البارد في مختلف الطبقات العليا نحو شرق المتوسط مع تشكل حالة مطرية خلال العشرة الأخيرة من الشهر القادم وغزارة الامطار واردة بأمر الله تعالى".وفي وقت سابق، أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس (12 تشرين الثاني 2020)، توقعاتها بشأن حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد، مع عودة الأمطار في عدد من مناطق البلاد.وبحسب جدول توضيحي صادر عن الهيأة وتلقته (بغداد اليوم)، فإن "طقس اليوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون فيها غائم جزئياً وأحياناً غائم، مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية، أما المنطقة الشمالية فسيكون طقسها صحو مع قطع من الغيوم، بينما طقس المنطقة الجنوبية سيكون غائماً ممطراً وفرصة لحدوث عواصف رعدية".وأضافت، أن "طقس الغد في المناطق الوسطى والشمالية سيكون صحواً مع قطع من الغيوم، بينما سيكون في المنطقة الجنوبية غائم جزئياً مع تساقط زخات مطر صباحاً تكون رعدية أحياناً"وأوضحت الهيأة، أن "طقس يوم السبت المقبل، سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مع قطع من الغيوم، بينما سيكون في المنطقة الشمالية غائماً ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، أما طقس المنطقة الجنوبية سيكون غائم جزئياً وأحياناً غائم ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".

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