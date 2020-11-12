ذعر في ريال مدريد بسبب لوكا مودريتش!

2020/11/12 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

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يعيش نادي ريال مدريد الإسباني حالة من الذعر بسبب النجم الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان الفريق، في الفترة الحالية، حسبما أوردت صحيفة آس الإسبانية مساء اليوم الخميس.

وأوضحت آس أن "ريال مدريد قلق بشأن صحة مودريتش بعد ظهور حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 داخل صفوف منتخب كرواتيا في الوقت الحالي".

وضرب فيروس كورونا معسكر كرواتيا وظهرت نتيجة فحص اللاعب دموجوي فيدا، إيجابية، مع اختلاطه بمعظم لاعبي المنتخب الكرواتي ومن بينهم مودريتش في اليومين الماضيين.

وأفادت الصحيفة المدريدية أن "فيدا التقط بعض الصور رفقة مودريتش على العشب في فودافون بارك بتركيا يوم الثلاثاء الماضي، أثناء التحضير لمواجهة تركيا وكرواتيا الودية".

ولم يكن فيدا قد خضع لفحص كورونا في ذلك الوقت، قبل أن يتم التأكد من اصابته بكورونا بين شوطي المباراة التي جرت وقائعها أمس بين المنتخبين.

ودخل فيدا فترة عزل صحي بعد الإصابة مباشرةً، لكن ريال مدريد يخشى أن يكون مودريتش قد التقط الإصابة هو الآخر، ما قد يعني حرمانه من المشاركة في المباريات المقبلة للنادي الملكي.

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