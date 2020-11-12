الصحة تسجل 50 وفاة و3298 إصابة جديدة بكورونا والمتعافون يتجاوزون الـ 2500

2020/11/12 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، الخميس 12-11-2020 ، الموقف الوبائي لهذا اليوم.

وقالت الوزارة أن العراق سجل في الساعات الـ 24 الماضية 50 حالة وفاة و 3298 إصابة جديدة بفيروس كورونا قابلتهما 2571 حالة تعافٍ منه.

وتبين في الموقف الوبائي أن بغداد سجلت اعلى حصيلة اصابات اليوم فيما لم تسجل 7 محافظات اي حالة وفاة بالفيروس وفق ما بينه الجدول البياني داخل الخبر.

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