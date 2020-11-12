لجنة عليا برئاسة وزير التعليم العالي تناقش ضوابط الترشيح الى عضوية ورئاسة المجمع العلمي العراقي

2020/11/12 | 16:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

احتضن المجمع العلمي العراقي أعمال اللجنة العليا المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (36) لسنة 2020 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب لدراسة وصياغة الضوابط الخاصة بالترشيح الى عضوية ورئاسة المجمع العلمي.

وناقش أعضاء اللجنة وهم كل من الأساتذة الدكتور سامي المظفر ووكيل وزارة التعليم العالي الدكتور حامد خلف أحمد والدكتور صبيح حمود شاتي والدكتور مزاحم الخياط فضلا عن ممثلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء رسم آليات الترشيح لعضوية ورئاسة المجمع العلمي العراقي في ضوء قانون رقم 22 لسنة 2015.

واستعرض المجتمعون المعايير والمحددات التي ستتضمنها استمارة الترشيح والمدد الزمنية الكفيلة باستكمال هذا الملف وما يتضمنه من مهام علمية ومعرفية في ضوء التخصصات المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي لهذه المؤسسة العريقة.

وأكد رئيس اللجنة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المجمع العلمي العراقي جدير بالاهتمام والمتابعة والدعم كونه إحدى المؤسسات والمرجعيات العلمية العراقية التي سجلت تاريخا وحضورا علميا وأكاديميا فاعلا منذ أربعينيات القرن المنصرم في شتى مساحات المعرفة الإنسانية.

وشدد رئيس وأعضاء اللجنة على ضرورة توفير مناخات الدعم اللازم لتحقيق أهداف المجمع العلمي العراقي واستقطاب العلماء والخبراء في التخصصات المختلفة لتعزيز هوية الثقافة العراقية وتطوير برامج التنمية العلمية.

وتفقد أعضاء اللجنة العليا مبنى المجمع العلمي العراقي واطلعوا على المكتبة ومركز المخطوطات النفيسة والمعالم التاريخية التي وثقها المجمع منذ التأسيس عام 1947.

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