رصد “انخفاض” بسعر النفط العراقي وخسارة ملايين الدولارات رغم ارتفاعه عالميًا.. قرار سابق “يفكك اللغز”

2020/11/12 | 16:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت منظمة اوبك، اليوم الخميس، ان سعر الخام العراقي المباع لشهر تشرين الاول انخفض بمقدار 1.49 دولار، مقارنة بأيلول الماضي.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن “العراق باع خام البصرة الخفيف لشهر تشرين الاول بمقدار 40.60 دولار للبرميل وهو اقل بمقدار 1.49 دولار عن شهر ايلول الماضي الذي بلغ السعر فيه 42.09 دولار للبرميل”، مبينة ان “نسبة التغيير في السعر بلغ 3.5-%”.

واضاف ان “معدل سعر النفط العراقي خلال عشرة اشهر من العام الحالي بلغ 40.54 دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019 الذي بلغ معدل سعر النفط العراقي 63.53 دولار”.

واشارت الى ان “انتاج النفط لدول المنظمة لشهر تشرين الاول بلغ 24.386 مليون برميل وهو اكثر ب 322 الف برميل يوميا عن شهر ايلول البالغ 24.064 مليون برميل” .

ما لغز الانخفاض؟

ويأتي انخفاض اسعار النفط وبالتالي ايرادات العراق لشهر تشرين الاول المنصرم وخسارة أكثر من 80 مليون دولار بسبب هذا الانخفاض، يعود لتخفيض كان قد اقره العراق في وقت سابق على اسعار نفطه، وليس لتذبذب سعر النفط العالمي.

ولأظهرت وثيقة لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) في شهر ايلول الماضي، أن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أكتوبر تشرين الأول، للشحنات المتجهة إلى آسيا والولايات المتحدة وأوروبا.

وقالت رويترز، إن “الشركة حددت سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لآسيا عند 30 سنتا للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة، انخفاضاً من علاوة 1.5 دولار للبرميل في سبتمبر أيلول”.

وخفضت الأسعار للولايات المتحدة، حيث حددت سعر خام البصرة الخفيف عند 40 سنتا للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت وخفضت سعر البيع الرسمي لأوروبا أيضا وحددته بخصم 0.70 دولار للبرميل عن سعر برنت المؤرخ.

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