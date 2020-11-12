2020/11/12 | 16:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، عن الموقف الوبائي لهذا اليوم.وذكرت الوزراة في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”: ان “مختبراتها سجلت 3298 إصابة جديدة بكورونا فیما بلغ عدد المتوفین بالجائحة خلال الساعات الـ 24 الماضیة 50 وفاة وعدد المتعافین 2571.وفي ادناه جدول يبين التوزيع الجغرافي للاصابات والتعافي والوفيات:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 2571 حالة تعافي و3298 اصابة جديدة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة الماضية المركز الخبري الوطني.

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