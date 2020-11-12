رئاسة البرلمان تشدد على ضرورة اصدار قوانين تواكب النهضة التشريعية بالعالم

2020/11/12 | 16:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]شدد رئاسة مجلس النواب، الخميس، على ضرورة اصدار قوانين تواكب النهضة التشريعية في العالم.

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