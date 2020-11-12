دول قد تنتظر حتى عام 2024 للحصول على لقاح كورونا

2020/11/12 | 16:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تنامي الآمال في الدول الغنية بشأن قرب الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد في ظل النتائج المبشرة لعدد من اللقاحات المرشحة، يسود في المقابل قلق في الدول الفقيرة من عدم القدرة على الحصول على اللقاح في المستقبل القريب ما يعني استمرار تفش الفيروس القاتل وسط شعوبها.

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