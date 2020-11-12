وزير الداخلية يحصر تراخيص حمل السلاح بـ 6 فئات فقط (وثيقة)

2020/11/12 | 16:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصر وزير الداخلية، عثمان الغانمي،

اليوم الخميس، تراخيص حمل السلاح بـ 6

فئات فقط.

وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة تلقتها

وكالة نون الخبرية، أظهرت "أمر الوزير

الشفوي المبلغ الى مدير الهويات

وإجازات السلاح

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