كورونا في العراق.. وفاة 50 شخصاً واصابة اكثر من 3200 شخصا خلال يوم

2020/11/12 | 16:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، عن تسجل 3298 إصابة

جديدة بفيروس كورونا و50 حالة وفاة، فيما

اشارت الى تماثل2571 مصاباً للشفاء من

الفيروس.

في ادناه تفاصيل الموقف اليومي:

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