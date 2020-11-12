مجلس الوزراء يُوجّه المصارف الحكومية بصرف 100 مليون دولار لشركة

2020/11/12 | 16:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مجلس الوزراء، الخميس، المصارف

الحكومية بصرف مِئةِ مليون دولار لشركة

هنوا الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع

مدينة بسماية السكني، وتخفيض نسبة الحد

الأدنى من الدفعة المقدمة وخفض نسبة

الفائدة؛ لتسهيل حص

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