422 إصابة جديدة بكورونا في الرصافة.. صحتها توضح التوزيع الجغرافي

2020/11/12 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة د.



عبد الغني الساعدي عن تسجيل 422 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 196 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 422 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

- 196 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 15 حالة

قطاع البلديات الثاني 13 حالة

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قطاع الشعب 55 حالة

قطاع الاعظمية 63 حالة

قطاع الصدر 19 حالة

قطاع الاستقلال 12 حالة

قطاع بغداد جديدة 19 حالة

- 226 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 59 حالات محلة , 534 , 565 , 562, 552 الاورفلي , الجوادر , جميلة , الحبيبية كيارة , قطاعات 34, , 521 .



565 .



قطاع

الاعظمية 9 حالات محلة 323, 314, 316.314, 312, 317 ,

الشعب 19 حالة محلة 317, 337

حي البساتين , حي اور .331 , 329 , 333 , 345 , 341 ,

البلديات 10 حالات محلة .



734 , 722 , الزراعي , 771 ,

شارع فلسطين 14 حالة محلة 505, 503

506 , ,502 , 504 ,

الامين 10 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



745,743

بغداد جديدة 9 حالات محلة 701

, 709 706 ,4 70

الزعفرانية 14 حالة محلة , 958 , شارع المعهد , 959 الزراعي , 949 , 955 , اربع شوارع

زيونة 5 حالات , 716 , , 712, 710

المدائن 9 حالات , جسر ديالى , حي الوحدة ,الوردية

, 904 , 905 , , 906 , 909 , الكرادة 5 حالات محلة 903, 905

حي تونس 5 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 9 حالات محلة , , 762 ,765 , 764 , الزراعي .769

الثعالبة , بوب الشام , الحسينية 13 حالة محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205

البنوك 8 حالات محلة 321 , الزراعي , 315

• الطالبية3 حالات محلة 322, 332, 321

• المشتل 8 حالات محلة 771, 767, 751,

حي القاهرة5 حالات محلة 311, 309, 313, 318

• الصليخ 5 حالات محلة 304, 32

• الغدير حالة واحدة محلة 706

حي القاهرة 5 حالات محلة 303 , 305

• الفحامة حالة واحدة

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 66390 توفي منهم 1381 للاسف فيما اكتسب الشفاء 60160حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4849".

وثمن الساعدي "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس".

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