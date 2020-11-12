كورونا تضرب لاعبي الدوري العراقي مجدداً

2020/11/12 | 16:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]سجل الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، بعد مرور ثلاث جولات منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد لموسم 2020/2021.

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