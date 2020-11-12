الداخلية تكشف عن الفئات المشمولة بتراخيص حمل السلاح (وثيقة)

2020/11/12 | 16:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، حصر تراخيص حمل السلاح بـ 6 فئات فقط.

وذكرت وثيقة صادرة عن الوزارة تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (12 تشرين الثاني 2020)، ان الوزير حصر حمل السلاح بـ "حمايات النواب والوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة غير المرتبطة بوزارة، والدرجات الخاصة والمدراء العامون".

واضاف، ان "من ضمن المشمولين، حمايات القضاء، والمدعين العامين بعد جلب كتب رسمية من دوائرهم تؤيد صفتهم الوظيفية، والاساتذة في الجامعات، والمعاهد والاطباء ورؤساء تحرير الصحف والصحفيين، ومدراء القنوات الفضائية والاعلاميين والمحامين بتأييد من الدوائر المختصة، أو النقابات المعنية والأسباب المبررة لها".

وأشارت الوثيقة إلى أن المشمولين أيضاً هم، "اصحاب شركات الصيرفة المجازة أصولية بتأييد من البنك المركزي العراقي، والعاملين في مكاتب المراجع الدينية بتأييد من مكتب المرجع المعني، والعاملين في العتبات الدينية المقدسة بتأييد من امين العتبة".

ا.ح

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