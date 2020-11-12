تحرير طفل ايزيدي من تركيا بعد ست سنوات من اختطافه

2020/11/12 | 16:55 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك بحضور وزير الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ورئيس لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية النائب رعد الدهلكي ، جرت في مبنى السفارة مراسم تسليم الطفل الايزيدي “برزان ابراهيم خلف عمو الحمد” الى عم الطفل السيد عمر خلف عمو الحمد من السيدة العراقية امل التي كانت تقوم برعايته.وابدت السفارة من خلال السيد السفير …

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