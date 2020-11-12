الكاظمي مخاطبا بن حمد.. نتطلع الى تعزيز سبل التعاون بين البلدين

2020/11/12 | 16:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بولي عهد دولة البحرين، رئيس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مشددا على تطلع الحكومة العراقية الى تعزيز سبل التعاون بين بغداد والمنامة وتنميته في مختلف المجالات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان الكاظمي اجرى اتصالا هاتفيا بولي عهد دولة البحرين، رئيس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة”، مبينا ان “الكاظمي قدّم، خلال الاتصال، خالص التعازي والمواساة، بوفاة رئيس الوزراء السابق الأمير خليفة بن سلمان”.

وأكد الكاظمي، خلال الاتصال، على “عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلع الحكومة العراقية الى تعزيز سبل التعاون بين بغداد والمنامة وتنميته في مختلف المجالات”.

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