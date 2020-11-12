تعرض السفارة السعودية في لاهاي الى إطلاق نار

2020/11/12 | 16:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت سفارة السعودية في لاهاي، عن تعرض مقرها لإطلاق نار، فجر اليوم الخميس، فما حثت المواطنين السعوديين في هولندا على رفع مستوى الحيطة والحذر.

ونقلت وكالة “سكاي نيوز عربية” في اخبار عاجلة إن “السفارة في سفارة السعودية في لاهاي تعلن تعرض مقر السفارة لإطلاق نار فجر الخميس من دون إصابة أي من أعضاء البعثة الدبلوماسية”.

ونقلت الوكالة عن السفارة قولها، “نحث المواطنين السعوديين في هولندا على رفع مستوى الحيطة والحذر”.

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