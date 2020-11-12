أزمة جائحة.. عشرات الضحايا وآلاف الإصابات الجديدة

2020/11/12 | 17:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق آلاف الإصابات الجديدة (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى أكثر من 511 ألف حالة، بعد تسجيل آلاف الإصابات الجديدة.

سجل العراق آلاف الإصابات الجديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 12 تشرين الثاني/أكتوبر، وتضمن تسجيل 3298 إصابة، و50 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

كما أشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 2571 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 85%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 61 ألف شخص، 387 منهم تحت العناية المركزة.

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