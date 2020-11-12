2020/11/12 | 17:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – غيّب الموت عن 89 عاماً المخرجة والكاتبة النسوية الفرنسية نيلي كابلان التي كانت تُعتَبَر رمزاً لـ”الموجة الجديدة” ومن أبرز أفلامها “لا فيانسيه دو بيرات” (1969)، إذ توفيت صباح الخميس في مستشفى بجنيف، على ما افاد قريبون منها.وقال فرنسوا مارتينيه الذي أجرى مقابلات معها على مدى سنوات لمجلة “لي كاييه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة المخرجة الفرنسية نيلي كابلان…رمز “الموجة الجديدة”) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة المخرجة الفرنسية نيلي كابلان…رمز “الموجة الجديدة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).