سبعة قتلى في تحطم مروحية لقوة المراقبين الدوليين في سيناء في مصر

2020/11/12 | 17:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس-(أ ف ب) – أسفر تحطم مروحية تابعة لقوة المراقبين الدوليين في سيناء في مصر الخميس عن مقتل سبعة جنود من جنسيات مختلفة، وفق مصدر إسرائيلي.وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لفرانس برس إن القتلى هم خمسة أميركيين وفرنسي وتشيكي، وإنهم جميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلفة مراقبة تطبيق اتفاق السلام […]

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