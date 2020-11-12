طفل ايزيدي يعود الى عائلته بعد 7 سنوات

2020/11/12 | 17:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد من تركيا طفل من الكورد الايزيديين الى احضان عائلته بعد 7 سنوات من الفراق اثر هجوم تنظيم داعش الارهابي على مناطق الايزيديين.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها PUKmedia، اليوم الخميس، فأن الطفل (برزان ابراهيم خلف) عائد الى احضان عائلته بعد 7 سنوات من فراقه عنهم، اثر هجوم عصابات داعش على منطقته اذ كان في كنف عائلة عراقية مقيمة في تركيا.

وتشير المعلومات الى ان عملية تسليم الطفل جاءت بعد استمرار الجهود للسفارة العراقية في تركيا بالتنسيق مع الجهات المختصة في العراق لاصدار المستمسكات الرسمية للطفل واعادته الى ذويه.

من جانبهم حضرت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو ورئيس لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية النائب رعد الدهلكي، مراسيم تسليم الطفل الايزيدي برزان ابراهيم خلف عمو الحمد الى عم الطفل عمر خلف عمو الحمد.

هذا وابدت السفارة العراقية من خلال سفيرها حسن الجنابي والقسم القنصلي اهتماماً مستمراً لملف اعادة الطفل الايزيدي والتنسيق مع الجهات المختصة في العراق لاصدار المستمسكات الرسمية للطفل واعادته الى ذويه.

كما وحضر مراسم الاستلام والتسليم القائم بالاعمال المؤقت نازدار احسان شيرزاد والمستشار في السفارة خليل المشهداني والقنصل هبة العقابي ونائب القنصل محمد عماد القبطان .

PUKmedia خاص‌

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