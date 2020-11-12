بالصور.. فريق تسلق جبال يصل اعلى قمة هلكورد

2020/11/12 | 17:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل فريق خاص برياضة تسلق الجبال في محافظة اربيل قمة جبل هلكورد.

الفريق ومع اول موجة لتساقط الثلوج هذا العام اجرى رحلة لتسلق جبل هلكورد ليصل الى اعلى نقطة فيه.

هذا ويعتبر جبل هلكورد اعلى قمة جبال في اقليم كوردستان والعراق.

PUKmedia خاص‌

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