وزارة المالية تعلن إطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول المنصرم

2020/11/12 | 17:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة المالية تعلن إطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي

وزارة المالية توجه المصارف باستئناف عملها لتوفير السيولة المالية لتوزيع الرواتب

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