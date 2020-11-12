2020/11/12 | 17:07 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد:الفرات نيوز} احتضنت قاعات دائرة قصر المؤتمرات، المؤتمر العام لتأهيل المواقع الآثارية والاهتمام بالآثار العراقية، الذي عقدته لجنة الثقافة والسياحة والآثار النيابية برئاسة النائب سميعة الغلاب، وحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دائرة قصر المؤتمرات تحتضن المؤتمر العام لتأهيل المواقع الآثارية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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