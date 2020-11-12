دائرة قصر المؤتمرات تحتضن المؤتمر العام لتأهيل المواقع الآثارية

2020/11/12 | 17:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} احتضنت قاعات دائرة قصر المؤتمرات، المؤتمر العام لتأهيل المواقع الآثارية والاهتمام بالآثار العراقية، الذي عقدته لجنة الثقافة والسياحة والآثار النيابية برئاسة النائب سميعة الغلاب، وحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم .

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