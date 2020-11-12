طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع بأكبر وتيرة في 5 أسابيع

2020/11/12 | 17:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بأكبر وتيرة في 5 أسابيع.

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