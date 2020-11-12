وزير التربية يحدد الآلية النهائية لدوام الطلبة في العام الدراسي الجديد

2020/11/12 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد وزير التربية، علي حميد الدليمي،

اليوم الخميس، الآلية النهائية لدوام

طلبة المدارس في العام الدراسي الجديد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن

الدليمي قوله: "اتجهنا إلى نوع جديد من

التعليم يمزج بين ال

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