إيران تواصل تسجيل ارتفاعات قياسية في إصابات كورونا

2020/11/12 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 11571

إصابة جديدة بفیروس كورونا خلال الـ24

ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات

إلى726585 إصابة في البلاد، وسط تطلعات

لإغلاق العاصمة لأسبوعين.

وقالت المتحدثة باسم وز

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