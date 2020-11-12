2020/11/12 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي بعد احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عام/ 2003 وتولي (بريمر) الحاكم المدني العام على العراق أقدم بتأثير من القوى السياسية العراقية بحل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي ومن ثم جعل الاقتصاد العراقي ذو طابع ريعي يعتمد اقتصاده على مورد واحد (النفط) وكانت هذين الظاهرتين مدمرتين للشعب العراقي خططت لها عقول مسبقاً من أجل أن يصبح العراق سوق لتصريف السلع والبضائع الأجنبية والتي رافقتها قيام ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حل قوى الأمن الداخلي والجيش العراقي والاقتصاد الريعي أفرز مرحلة/ 2003 وتأثيرها المدمر على الشعب العراقي - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حل قوى الأمن الداخلي والجيش العراقي والاقتصاد الريعي أفرز مرحلة/ 2003 وتأثيرها المدمر على الشعب العراقي - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).