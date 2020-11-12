أخيرًا.. المالية تعلن اطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الاول الماضي

2020/11/12 | 17:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس إطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنها “تعلن إطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي”.

وبحسب بيانها، فإن وزارة المالية طالبت المصارف باستئناف عملها وتوفير السيولة المالية، لتوزيعها على الموظفين.

ومرر مجلس النواب قانون سد تمويل عجز بالموازنة، بصعوبة بالغة بعد عقد الجلسة 22 فيما والتي رفعت الى اشعار اخر، وتأخر انعقاد الجلسة حتى ساعات فجر الخميس، بعدما رفع البرلمان جلسته 21 التي عقدت أمس الأربعاء، فيما شهدت الجلسة خلافات كبيرة بين بعض النواب والكتل السياسية.

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