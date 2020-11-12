المالية توجة باطلاق الرواتب لشهر تشرين الاول 

2020/11/12 | 17:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجهت وزارة المالية، اليوم الخميس، كافة الدوائر والمصارف التابعة لها لغرض البدأ باطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة لشهر تشرين الاول ابتدأ من يوم الأحد.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن ، “وزير المالية وجه دائرتي المحاسبة والموازنة لبدأ اجراءات اطلاق رواتب موظفي الدولة لشهر تشرين الاول”.

وطالبت الوزارة كافة المصارف، “لاستئناف عملهم لغرض توفير السيوله اللازمة لتعزيز المصارف التابعة لها في المحافظات لغرض صرف الرواتب”.

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