2020/11/12 | 17:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، أسهما تبلغ كلفتها 5.6 مليون دولار في شركة الأدوية الأميركية في نفس اليوم الذي أعلنت فيه عن نتائج واعدة للقاح ضد كوفيد-19، حسبما أظهرت إقرارات مالية.

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