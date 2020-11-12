2020/11/12 | 17:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 13 دقیقة

904 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة المالية، الخميس، إطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقى ديجيتاال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (12 تشرين الثاني 2020)، إنها "تعلن إطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي".

واضاف البيان إن "الوزارة وجهت كافة الدوائر والمصارف التابعة لها لغرض البدء بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر تشرين الاول ابتداء من يوم الأحد المقبل".

وطالبت الوزارة كافة المصارف بـ"استئناف عملهم لغرض توفير السيولة اللازمة لتعزيز المصارف التابعة لها في المحافظات لغرض صرف الرواتب".

وكان مجلس النواب قد مرر في وقت سابق وفي جلسة شهدت خلافات حادة ومشادات كلامية بين الكتل السياسية قانون سد العجز بالموازنة، والذي أصرت الحكومة على اقراره لصرف رواتب الموظفين.

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تطلق رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تطلق رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).