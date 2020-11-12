نائب: أزمة الرواتب لم تحل وعلى الحكومة مصارحة الشعب!

2020/11/12 | 17:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف النائب، أحمد الجبوري، الخميس، ان أزمة الرواتب لم تحل، وانما تم ترحيلها فقط، داعيا الحكومة إلى مصارحة الشعب.

جاء ذلك في تغريدة للجبوري نشرها عبر حسابه في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (12 تشرين الثاني 2020)، قال فيها ان "ازمة الرواتب لم تحل..



تم ترحيلها لثلاثة اشهر فقط.



ولا حلول جذرية للتعامل مع الازمة المالية".





وأضاف النائب، "وعلى الحكومة ان تصارح الشعب اين ذهبت الأموال، وكم بقي لدى البنك المركزي من احتياطي العملة الصعبة".

وتابع: "وكم هي الأموال التي خرجت من البنك في بيع العملة وتهريبها خارج العراق دون رقابة وحساب".

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